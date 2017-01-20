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  • 20.01, 12:12

Россельхознадзор задержал 10 тонн турецких грейпфрутов с мухами

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Россельхознадзор задержал 10 тонн турецких грейпфрутов с мухами

Россельхознадзор задержал 10 тонн турецких грейпфрутов с мухами

По данным российской службы, груз цитрусовых из Турции представляет опасность.

Россельхознадзор сообщил, что не пропустил из Турции более 10 тонн грейпфрутов. Факт заражения фруктов средиземноморской плодовой мухой подтвердили в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

В этом году это первый случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в партии фруктов. Вредитель опасен тем, что портит плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений, сообщается на сайте ведомства.

В конце октября прошлого года в России возобновили поставки цитрусовых из Турции. Импорт приостанавливали с начала января 2016 года после инцидента со сбитым турецкими военными в небе над Сирией российским бомбардировщиком.

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