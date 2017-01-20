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  • 20.01, 12:11

Минфин РФ надеется на ускоренный процесс в Лондоне по иску о долге Украины

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Минфин РФ надеется на ускоренный процесс в Лондоне по иску о долге Украины

Минфин РФ надеется на ускоренный процесс в Лондоне по иску о долге Украины

Минфине РФ рассчитывает, что суд в Лондоне ускорит рассмотрение иска к Киеву по долгу на 3 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Минфина, в Высоком суде Лондона 19 января «завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 миллиарда долларов США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года». По информации Минфина, на слушаниях было рассмотрено ходатайство российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, уточняет Минфин, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев.

Однако, по заявлению Минфина, приведенная украинской стороной аргументация не выдерживает критики. Поэтому у ведомства есть уверенность, что в ближайшем времени суд вынесет решение об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине.

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