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  • 20.01, 12:11

Полиция исключила версию теракта в деле о наезде на пешеходов в Мельбурне

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Полиция исключила версию теракта в деле о наезде на пешеходов в Мельбурне

Полиция исключила версию теракта в деле о наезде на пешеходов в Мельбурне

В полиции Мельбурна заявили, что водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов, но с терроризмом это не связано.

Об этом агентству AFP заявил глава полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

Стюарт Бэйтсон, глава полиции штата Виктория: «Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие».

Бэйтсон также уточнил, что водитель арестован, угрозы безопасности в городе нет.

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о стрельбе, произошедшей незадолго до наезда злоймышленника на людей.

Напомним, ранее красный автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна. В результате погибли три человека, еще около 20, в том числе ребенок, пострадали.

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