Полиция исключила версию теракта в деле о наезде на пешеходов в Мельбурне

В полиции Мельбурна заявили, что водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов, но с терроризмом это не связано.AFP заявил глава полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.
Стюарт Бэйтсон, глава полиции штата Виктория: «Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие».
Бэйтсон также уточнил, что водитель арестован, угрозы безопасности в городе нет.
Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о стрельбе, произошедшей незадолго до наезда злоймышленника на людей.
Напомним, ранее красный автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна. В результате погибли три человека, еще около 20, в том числе ребенок, пострадали.
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