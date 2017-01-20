Три машины объявлены в розыск в Москве после нападения на полицейских

«Перовский стрелок», ранивший из травматического пистолета двоих полицейских на Зеленом проспекте, скрылся на автомобиле.РИА Новости в правоохранительных органах Москвы сообщил, что стрелок может скрываться либо на Ford Ranger, либо на «Ладе Приоре», либо на Kia Rio.
Сейчас стрелявшего ищут.
Нападение на стражей правопорядка произошло накануне вечером. Грабитель во время задержания открыл по полицейским огонь и ранил двоих. После этого мужчина скрылся в квартире своей родственницы. Преступнику удалось скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», стрелку грозит до десяти лет заключения.
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