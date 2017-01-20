Песков надеется на участие Путина в президентских выборах 2018 года

BBC Песков припомнил свое заявление 2004 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок».
Дмитрий Песков отметил, что для России было бы полезно, если бы в стране существовала серьезная оппозиция, способная соперничать с действующим главой государства.
Дмитрий Песков: «Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения».
Репортеров интересовало, будет откроет ли российское руководство шампанское по случаю инаугурации Дональда Трампа, которая начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
Дмитрий Песков: «Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня».
все готово к инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре. Как ожидается, на церемонии будут присутствовать около 800 тысяч человек.
Комментарии