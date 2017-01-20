СМИ: Трамп намерен в день инаугурации подписать указ по ограничению иммиграции

Сотрудник переходной команды избранного президента сообщил журналистам, что для Дональда Трампа отобраны порядка 200 указов, чтобы из них он выбрал и подписал наиболее значимые.
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А телеканал NBC со ссылкой на свои источники в новой администрации сообщает, что на следующий день после инаугурации Трамп может посетить штаб-квартиру ЦРУ в американском штате Виргиния. Это станет первой поездкой Трампа в государственное учреждение после вступления в должность.
Чиновники рассказали телеканалу, что избранный президент будет присутствовать на присяге Майкла Помпео — возможного главы ЦРУ. Правда, планы Трампа могут измениться, если кандидатура Помпео не будет утверждена на сегодняшних слушаниях в Сенате.
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне.
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