После вооруженного нападения на инкассаторов в Химках возбуждено уголовное дело

Следственные органы Московской области возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на инкассаторов, которое произошло этой ночью в Химках.
Пресс-службе ГСУ СК России по Московской области: «Как установлено следствием, 20 января 2017 года, в 00:10 инкассатор ООО „Инкахран Сервис“ и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одной из торговых точек ТЦ „Лига“, расположенного на Ленинградском шоссе, подверглись разбойному нападению со стороны неустановленного лица, который произвел в них несколько выстрелов из ружья».
В результате нападения 38-летний сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений, инкассатору с деньгами удалось спрятаться. Злоумышленник скрылся.
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