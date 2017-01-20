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  • 20.01, 09:09

После вооруженного нападения на инкассаторов в Химках возбуждено уголовное дело

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После вооруженного нападения на инкассаторов в Химках возбуждено уголовное дело

После вооруженного нападения на инкассаторов в Химках возбуждено уголовное дело

Следственные органы Московской области возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на инкассаторов, которое произошло этой ночью в Химках.

Дело возбуждено по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия».

Пресс-службе ГСУ СК России по Московской области: «Как установлено следствием, 20 января 2017 года, в 00:10 инкассатор ООО „Инкахран Сервис“ и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одной из торговых точек ТЦ „Лига“, расположенного на Ленинградском шоссе, подверглись разбойному нападению со стороны неустановленного лица, который произвел в них несколько выстрелов из ружья».

В результате нападения 38-летний сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений, инкассатору с деньгами удалось спрятаться. Злоумышленник скрылся.

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