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  • 20.01, 09:09

Баррель нефти Brent подорожал до отметки в $54,44

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Баррель нефти Brent подорожал до отметки в $54,44

Баррель нефти Brent подорожал до отметки в $54,44

Черное золото растет в цене. Баррель начал дорожать после поступления данных о сокращении запасов углеводородов на крупнейшем в США нефтяном терминале и снижении производства нефтедобывающими странами.

На Лондонской бирже ICE Futures к 7:50 по Москве мартовские фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки в 54 доллара 44 цента за баррель (+0,52%). Накануне к закрытию рынка фьючерсы прибавили 0,45% и торговались в районе 54 долларов 16 центов за баррель.

На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали до 51 доллара 52 центов за баррель (+0,29%). Накануне контракт прибавил 0,57% и стоил 51 доллар 37 центов за баррель.

Обнародованные в четверг данные Минэнерго США свидетельствуют о сокращении запасов черного золота на терминале в Кушинге на 1,27 миллиона баррелей. Это максимальное падение с октября прошлого года.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК снизили добычу углеводородов. При этом уменьшился запас сырья в странах, которые считаются крупными потребителями нефти.

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