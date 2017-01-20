Баррель нефти Brent подорожал до отметки в $54,44

Черное золото растет в цене. Баррель начал дорожать после поступления данных о сокращении запасов углеводородов на крупнейшем в США нефтяном терминале и снижении производства нефтедобывающими странами.
На электронных торгах в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали до 51 доллара 52 центов за баррель (+0,29%). Накануне контракт прибавил 0,57% и стоил 51 доллар 37 центов за баррель.
Обнародованные в четверг данные Минэнерго США свидетельствуют о сокращении запасов черного золота на терминале в Кушинге на 1,27 миллиона баррелей. Это максимальное падение с октября прошлого года.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК снизили добычу углеводородов. При этом уменьшился запас сырья в странах, которые считаются крупными потребителями нефти.
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