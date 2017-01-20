В Солнечногорске под окнами горожан появилась гигантская мусорная свалка

В подмосковном Солнечногорске разыскивают организаторов гигантской свалки мусора. Отходы, в том числе и ядовитые, ежедневно привозят на многотонных КамАЗах и сваливают прямо под окнами местных жителей. Власти на происходящее никак не реагируют.

Александр Сапунов показывает свое хозяйство — 10 коз, 40 овец, свиньи, утки. Успешное по местным меркам дело. Всего этого в ближайшее время может не стать., фермер: «На сегодняшний день я могу пить чистую воду из колодца. Жители ближайших к свалке деревень этим не могут похвастаться».Как выяснила, мусорная гора под Солнечногорском появилась в конце лета. Она образовалась в 200 метрах от жилых домов, на месте заброшенного глиняного карьера. Местные жители, возмущенные такой «рекультивацией», начали обращаться в полицию и МЧС. Но мусоровоз и ныне там — на вызовы никто не приехал.Глава местной администрации разводит руками, но позже признается, что свалка находится на территории БАМО. Это группа компаний, основана в 90-е. Три года назад в центре Москвы средь бела дня зарезали ее сооснователя Овика Мурадяна. Сейчас некогда успешный бизнес находится в состоянии банкротства. Вот и пришлось на краю финансовой ямы схватиться за помойное ведро. Каждая машина бытовых отходов приносит до 10 тысяч рублей., старший инспектор по охране природы Московской области: «Здесь налицо факт нарушения природоохранного законодательства. Несанкционированное размещение отходов. Площадь в один гектар. С высоты отвалов до 3 метров».Организаторам таких свалок грозит штраф до 200 тысяч рублей. Это меньше, чем недельный заработок мусорных коммерсантов.