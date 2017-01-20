В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас

Российские саперы очистили от мин еще несколько районов Алеппо, в том числе древнюю мечеть, которую боевики превратили в неприступную цитадель.
Данила Воронин, командир групп инженерной разведки международного противоминного центра ВС РФ: «Бойницы кругом по всему периметру. В данную мечеть очень тяжело было попасть, но саперы проникают везде. При отступлении террористы, как обычно, проводят минирование, не гнушаясь тем, что находятся в мечети».
Там, где российские взрывотехники уже убрали все смертоносные сюрпризы террористов, налаживается жизнь. В частности, открываются школы, которые последние 5 лет служили боевикам штабами и фабриками по производству боеприпасов. Теперь в этих помещениях звучат детские песни, причем на русском языке.
В классы уже завезли новую мебель и учебные пособия. Активную помощь в восстановлении школ правительству оказывают волонтеры.
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