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  • 20.01, 09:09
В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, разминирование, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас

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В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас

В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас

В древней мечети Алеппо обезвредили спрятанный боевиками мощный фугас

    Российские саперы очистили от мин еще несколько районов Алеппо, в том числе древнюю мечеть, которую боевики превратили в неприступную цитадель.

    Во время бегства экстремисты оставили в здании фугас мощностью в 400 килограммов в тротиловом эквиваленте.

    Данила Воронин, командир групп инженерной разведки международного противоминного центра ВС РФ: «Бойницы кругом по всему периметру. В данную мечеть очень тяжело было попасть, но саперы проникают везде. При отступлении террористы, как обычно, проводят минирование, не гнушаясь тем, что находятся в мечети».

    Там, где российские взрывотехники уже убрали все смертоносные сюрпризы террористов, налаживается жизнь. В частности, открываются школы, которые последние 5 лет служили боевикам штабами и фабриками по производству боеприпасов. Теперь в этих помещениях звучат детские песни, причем на русском языке.

    В классы уже завезли новую мебель и учебные пособия. Активную помощь в восстановлении школ правительству оказывают волонтеры.

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