В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа

Церемония инаугурации избранного президента США состоится в полдень по вашингтонскому времени (20:00 по Москве). Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать около 800 тысяч человек.
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Как требует протокол, Трамп возложил венки на Арлингтонском кладбище и принял участие в концерте у мемориала Линкольну, куда президент пришел за руку со своей женой и первым делом поблагодарил за поддержку своих сторонников.
Самые интересные моменты церемонии инаугурации Дональда Трампа смотрите сегодня на НТВ в программе «Правда Гурнова» в 20:00.
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