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  • 20.01, 07:38
В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа

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В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа

В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа

В Вашингтоне все готово к инаугурации Дональда Трампа

    Церемония инаугурации избранного президента США состоится в полдень по вашингтонскому времени (20:00 по Москве). Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать около 800 тысяч человек.

    В американской столице серьезно усилены меры безопасности. Вокруг Белого дома и Капитолия выстроили целый защитный периметр. Дональд Трамп с семьей уже находится в городе. На военную базу Эндрюс приземлился президентский борт. Раньше избранный глава государства летал на собственном самолете.

    Как требует протокол, Трамп возложил венки на Арлингтонском кладбище и принял участие в концерте у мемориала Линкольну, куда президент пришел за руку со своей женой и первым делом поблагодарил за поддержку своих сторонников.

    Самые интересные моменты церемонии инаугурации Дональда Трампа смотрите сегодня на НТВ в программе «Правда Гурнова» в 20:00.

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