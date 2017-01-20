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  • 20.01, 07:38
Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы. Индия, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы

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Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы

Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы

Жительницы индийской деревни связали замерзшим слонам яркие пижамы

    В Индии слонам, замерзающим в реабилитационном центре, жители соседней деревни связали пижамы.

    Служащие заповедника в городе Матхура обратились к населению за помощью, когда синоптики предупредили о грядущих холодах. Каждый свитер — это полотно размером в несколько квадратных метров, но сердобольные женщины безропотно взялись за нелегкую работу.

    Самый большой, яркий и красивый джемпер достался слонихе по кличке Лакшми. Как рассказал директор приюта, новый имидж животным очень понравился.

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