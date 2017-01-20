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  • 20.01, 09:09
Российские военные на учениях в Таджикистане взяли штурмом логово условных боевиков. Таджикистан, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские военные на учениях в Таджикистане взяли штурмом логово условных боевиков

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Российские военные на учениях в Таджикистане взяли штурмом логово условных боевиков

Российские военные на учениях в Таджикистане взяли штурмом логово условных боевиков

    На самом крупном зарубежном военном объекте России развернулись захватывающие баталии.

    На территории 201-й базы в Таджикистане бойцы подразделения антитеррора с легкостью справились с учебным заданием. Им нужно было максимально быстро отыскать и обезвредить условных боевиков, захвативших военный пункт. На штурм силовики пошли под прикрытием бронемашины, а на подступах к логову террористов попали под обстрел.

    Главной задачей было рассредоточиться, найти укрытие и избежать условных потерь в отряде. Участники операции смогли подобраться вплотную к террористам и задержать их, а после этого к работе приступила группа разминирования.

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