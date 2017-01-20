Российские военные на учениях в Таджикистане взяли штурмом логово условных боевиков

На самом крупном зарубежном военном объекте России развернулись захватывающие баталии.

На территории 201-й базы в Таджикистане бойцы подразделения антитеррора с легкостью справились с учебным заданием. Им нужно было максимально быстро отыскать и обезвредить условных боевиков, захвативших военный пункт. На штурм силовики пошли под прикрытием бронемашины, а на подступах к логову террористов попали под обстрел.Главной задачей было рассредоточиться, найти укрытие и избежать условных потерь в отряде. Участники операции смогли подобраться вплотную к террористам и задержать их, а после этого к работе приступила группа разминирования.