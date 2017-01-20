СМИ узнали о планах Минобороны по обновлению авиапарка

Авиакатастрофа под Сочи заставила Минобороны задуматься об отказе от эксплуатации
пишет «Коммерсант».
Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, сообщают СМИ.
Предположительно, Ту-134 может заменить ближнемагистральный SSJ 100, а Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214.
Поводом для обсуждения вопроса об обновлении пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа Ту-154 над Чёрным морем. Крушение самолета Минобороны, вылетевшего в Сирию, произошло 25 декабря 2016 года.
В результате трагедии погибли 92 человека — военнослужащие, журналисты трех федеральных телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, летевшие поздравлять российских военных с Новым годом.
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