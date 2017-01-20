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  • 20.01, 07:37

СМИ узнали о планах Минобороны по обновлению авиапарка

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СМИ узнали о планах Минобороны по обновлению авиапарка

СМИ узнали о планах Минобороны по обновлению авиапарка

Авиакатастрофа под Сочи заставила Минобороны задуматься об отказе от эксплуатации Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, сообщают СМИ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены используемых в ВС пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Предположительно, Ту-134 может заменить ближнемагистральный SSJ 100, а Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214.

Поводом для обсуждения вопроса об обновлении пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа Ту-154 над Чёрным морем. Крушение самолета Минобороны, вылетевшего в Сирию, произошло 25 декабря 2016 года.

В результате трагедии погибли 92 человека — военнослужащие, журналисты трех федеральных телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, летевшие поздравлять российских военных с Новым годом.

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