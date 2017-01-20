Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации. Он пообещал вернуть в страну рабочие места, а также укрепить границы и вооруженные силы.
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Вспоминая начало предвыборной кампании, Трамп отметил, что «многие люди не думали, что у нас есть шанс». Однако политик вместе со сторонниками «понимал, что происходит», передает РИА Новости.
Дональд Трамп: «Мы собираемся объединить всю нашу страну. Мы собираемся сделать Америку великой для всего нашего народа».
Церемония вхождения Трампа в должность состоится в Вашингтоне сегодня вечером. Самые интересные моменты смотрите в 20:00 в программе НТВ «Правда Гурнова».
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