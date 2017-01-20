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  • 20.01, 06:07
Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну

3 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Mike Segar
Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну

Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну

Трамп пообещал сделать Америку великой и объединить страну
  • Фото Reuters © 2017, Mike Segar

    • Избранный президент США Дональд Трамп выступил на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации. Он пообещал вернуть в страну рабочие места, а также укрепить границы и вооруженные силы.

    Дональд Трамп, президент США: «Я обещаю, что буду серьезно работать над тем, чтобы мы вернули свои рабочие места. Мы собираемся укомплектовать наши вооруженные силы и укрепить наши границы».

    Вспоминая начало предвыборной кампании, Трамп отметил, что «многие люди не думали, что у нас есть шанс». Однако политик вместе со сторонниками «понимал, что происходит», передает РИА Новости.

    Дональд Трамп    : «Мы собираемся объединить всю нашу страну. Мы собираемся сделать Америку великой для всего нашего народа».

    Церемония вхождения Трампа в должность состоится в Вашингтоне сегодня вечером. Самые интересные моменты смотрите в 20:00 в программе НТВ «Правда Гурнова».

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