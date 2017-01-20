Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа

В Белом доме полным ходом идет подготовка к торжествам. По некоторым данным, на инаугурацию потратят 200 миллионов долларов.

Ну еще бы, если даже портной, который шьет Трампу рубашку, заявил: она бесценна. Специально для «Итогов дня» модельер Анджело Инглезе рассказал об этом историческом заказе из Белого дома., портной: «Нам прислали схему с размерами Трампа. Потом мы вырезали детали рубашки. Старались шить, учитывая персональный стиль президента, который подразумевает удобство. При этом мы добавили стандарты итальянских традиций».По словам Инглезе, заказчик уже получил рубашку, и она ему понравилась. После инаугурации, как ожидают в мастерской, из Белого дома пришлют благодарственное письмо.