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  • 20.01, 03:05
Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа. Италия, Трамп Дональд, одежда, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа

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Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа

Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа

Итальянский портной рассказал о «бесценной» рубашке для Трампа

    В Белом доме полным ходом идет подготовка к торжествам. По некоторым данным, на инаугурацию потратят 200 миллионов долларов.

    Ну еще бы, если даже портной, который шьет Трампу рубашку, заявил: она бесценна. Специально для «Итогов дня» модельер Анджело Инглезе рассказал об этом историческом заказе из Белого дома.

    Анждело Инглезе, портной: «Нам прислали схему с размерами Трампа. Потом мы вырезали детали рубашки. Старались шить, учитывая персональный стиль президента, который подразумевает удобство. При этом мы добавили стандарты итальянских традиций».

    По словам Инглезе, заказчик уже получил рубашку, и она ему понравилась. После инаугурации, как ожидают в мастерской, из Белого дома пришлют благодарственное письмо.

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