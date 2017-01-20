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  • 20.01, 04:36
Жилищная пирамида: как аферисты отбирают квартиры у доверчивых граждан. жилье, мошенничество, спецрепортаж Итогов дня, финансовые пирамиды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жилищная пирамида: как аферисты отбирают квартиры у доверчивых граждан

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Жилищная пирамида: как аферисты отбирают квартиры у доверчивых граждан

Жилищная пирамида: как аферисты отбирают квартиры у доверчивых граждан

    Новая афера на рынке недвижимости. Сколько людей стали жертвами абсолютно легальной на первый взгляд жилищной программы, в названии которой, к тому же, есть слово «социальная»?

    Пострадавших от аферистов — десятки. И многие из них уже оказались на улице.

    Эта история началась с банального желания сэкономить. Квартиры люди покупали не в ипотеку, а по жилищной программе компании «Социальная помощь». Фирма предлагала невероятные условия по кредиту — от 2 до 6% годовых. Но фокус в том, что пока заемщик не расплатится, квартира ему не принадлежит, она в собственности компании.

    Но у клиентов «Социальной помощи» не получилось спокойной жизни. Руководителя фирмы Мельникова арестовали, «Социальная помощь закрылась». А некто Мысякин, у которого глава жилищной пирамиды занял денег под залог недвижимости, объявил себя хозяином квартир.

    Теперь в этой запутанной истории разбирается суд. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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