Жилищная пирамида: как аферисты отбирают квартиры у доверчивых граждан

Новая афера на рынке недвижимости. Сколько людей стали жертвами абсолютно легальной на первый взгляд жилищной программы, в названии которой, к тому же, есть слово «социальная»?

Пострадавших от аферистов — десятки. И многие из них уже оказались на улице.Эта история началась с банального желания сэкономить. Квартиры люди покупали не в ипотеку, а по жилищной программе компании «Социальная помощь». Фирма предлагала невероятные условия по кредиту — от 2 до 6% годовых. Но фокус в том, что пока заемщик не расплатится, квартира ему не принадлежит, она в собственности компании.Но у клиентов «Социальной помощи» не получилось спокойной жизни. Руководителя фирмы Мельникова арестовали, «Социальная помощь закрылась». А некто Мысякин, у которого глава жилищной пирамиды занял денег под залог недвижимости, объявил себя хозяином квартир.Теперь в этой запутанной истории разбирается суд. Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».