ЦРУ хранило под грифом «секретно» советские анекдоты

В рассекреченном архиве Центрального разведывательного управления США обнаружился раздел Soviet Jokes, то есть «Советские шутки».хранило советские анекдоты. Например, такой: «Поспорили русский и американец, у кого свободнее страна. Американец говорит, что может выйти к Белому дому, и крикнуть: „К черту Рейгана!“». «Я тоже могу выйти к Кремлю и крикнуть: „К черту Рейгана!“, — отвечает русский».
Кстати, известно, что сам Рональд Рейган коллекционировал советские анекдоты и часто публично их рассказывал, но в секретной подборке его фамилия встречается только один раз, в отличие от фамилии Горбачёва. Дело в том, что все эти Soviet Jokes относятся к периоду перестройки и рассказывают о бедственном материальном положении советских граждан: «Мужчина заходит в магазин и спрашивает: „У вас нет мяса?“», на что продавщица ему отвечает: «Нет, у нас нет рыбы, а мяса нет в магазине напротив».
В общем, не очень понятно, почему эти, как принято говорить, «баяны» так интересовали агентов ЦРУ. Впрочем, некоторые предполагают, что эти самые анекдоты придумывались самими американскими разведчиками.
Комментарии