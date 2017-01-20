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  • 20.01, 01:33
ЦРУ хранило под грифом «секретно» советские анекдоты. ЦРУ, разведка и контрразведка, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ЦРУ хранило под грифом «секретно» советские анекдоты

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ЦРУ хранило под грифом «секретно» советские анекдоты

ЦРУ хранило под грифом «секретно» советские анекдоты

    В рассекреченном архиве Центрального разведывательного управления США обнаружился раздел Soviet Jokes, то есть «Советские шутки».

    Оказывается под грифом «совершенно секретно» ЦРУ хранило советские анекдоты. Например, такой: «Поспорили русский и американец, у кого свободнее страна. Американец говорит, что может выйти к Белому дому, и крикнуть: „К черту Рейгана!“». «Я тоже могу выйти к Кремлю и крикнуть: „К черту Рейгана!“, — отвечает русский».

    Кстати, известно, что сам Рональд Рейган коллекционировал советские анекдоты и часто публично их рассказывал, но в секретной подборке его фамилия встречается только один раз, в отличие от фамилии Горбачёва. Дело в том, что все эти Soviet Jokes относятся к периоду перестройки и рассказывают о бедственном материальном положении советских граждан: «Мужчина заходит в магазин и спрашивает: „У вас нет мяса?“», на что продавщица ему отвечает: «Нет, у нас нет рыбы, а мяса нет в магазине напротив».

    В общем, не очень понятно, почему эти, как принято говорить, «баяны» так интересовали агентов ЦРУ. Впрочем, некоторые предполагают, что эти самые анекдоты придумывались самими американскими разведчиками.

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