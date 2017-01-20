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  • 20.01, 01:34
В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова. Интернет, Испания, США, задержание, мошенничество, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова

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В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова

В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова

В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова

    Охота на русских хакеров: в Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога Станислав Лисов. Какие грехи власти США приписывают россиянину, и неужели теперь каждый компьютерщик под подозрением?

    Сотрудника компании по разработке интернет-сайтов Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны, когда они с женой возвращали арендованную машину. Россиянину заявили, что он задержан по линии Интерпола, по нему уже несколько лет ведется разработка, а в Штатах ему грозит до 35 лет тюрьмы.

    Что конкретно сделал Лисов, пока неизвестно. Возможно, его задержание связано с историей о неких русских хакерах, которые, по мнению спецслужб Америки, как-то могли повлиять на исход местных выборов. В институте, где Станислав учился, разводят руками: Лисов-студент на будущего онлайн-злодея ну никак не тянул. Да и учился не на программиста, а скорее, на техника.

    Валерий Пуховский, преподаватель Таганрогского радиотехнического института: «По диплому средний балл у него 3,5. То есть, в основном тройки, четверки, редко когда пятерки. И, в общем-то, парень ничем не выделялся».

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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