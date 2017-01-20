В таганрогском вузе шокированы задержанием «хакера» Лисова

Охота на русских хакеров: в Испании по запросу ФБР задержан программист из Таганрога Станислав Лисов. Какие грехи власти США приписывают россиянину, и неужели теперь каждый компьютерщик под подозрением?грозит до 35 лет тюрьмы.
Что конкретно сделал Лисов, пока неизвестно. Возможно, его задержание связано с историей о неких русских хакерах, которые, по мнению спецслужб Америки, как-то могли повлиять на исход местных выборов. В институте, где Станислав учился, разводят руками: Лисов-студент на будущего онлайн-злодея ну никак не тянул. Да и учился не на программиста, а скорее, на техника.
Валерий Пуховский, преподаватель Таганрогского радиотехнического института: «По диплому средний балл у него 3,5. То есть, в основном тройки, четверки, редко когда пятерки. И, в общем-то, парень ничем не выделялся».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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