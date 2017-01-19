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  • 20.01, 01:33

Apple снизила цены в России на 5–11%

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Apple снизила цены в России на 5–11%

Apple снизила цены в России на <nobr>5–11</nobr>%

Корпорация Apple снизила стоимость большинства устройств в российском разделе интернет-магазина Apple Store, ее примеру последовали и российские ритейлеры.

Эксперты объясняют это уменьшением закупочных цен и изменением рыночной конъюнктуры. В Apple ранее отмечали, что корпорация «формирует цены в каждой стране в зависимости от ряда факторов, в том числе курса обмена валют, местных законов на импорт товаров, особенностей налогообложения».

К примеру, флагманский смартфон iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб подешевел до 52,99 тысячи рублей с 56,99 тысячи рублей, iPhone 7 с памятью 128 Гб с ценника 65,99 тысячи рублей скинул 5 тысяч, с памятью 256 Гб — 6 тысяч, сообщает РИА Новости. Снизились цены и на разные моедли iPad.

Опустили цены на продукцию Apple и российские ритейлеры — re:Store, «М.Видео», «Связной» и другие, сообщает ТАСС.

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