Apple снизила цены в России на 5–11%

Корпорация Apple снизила стоимость большинства устройств в российском разделе
интернет-магазина Apple Store, ее примеру последовали и российские ритейлеры.
К примеру, флагманский смартфон iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб подешевел до 52,99 тысячи рублей с 56,99 тысячи рублей, iPhone 7 с памятью 128 Гб с ценника 65,99 тысячи рублей скинул 5 тысяч, с памятью 256 Гб — 6 тысяч, сообщает РИА Новости. Снизились цены и на разные моедли iPad.
Опустили цены на продукцию Apple и российские ритейлеры — re:Store, «М.Видео», «Связной» и другие, сообщает ТАСС.
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