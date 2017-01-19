Кандидат на пост главы Минфина США назвал условие отмены антироссийских санкций

Стивен Мнучин заявил, что поддерживает антироссийские санкции. Но пока не уверен, стоит ли их расширять. К тому же, как он признал, существует возможность их отмены.
Он заявил, что на сегодняшний день считает правильным сохранять санкции против России. После этих слов Мнучина спросили, считает ли он нужным расширить ограничения в отношении Москвы. Но он не сумел ответить на этот вопрос, сославшись на то, что еще не получил доступ к секретным данным по РФ и не имел возможности обсудить эту тему с экспертами, передает Bloomberg.
Стивен Мнучин: «Пока у меня нет сведений, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить новые санкции».
Кандидат на пост главы Минфина при этом признал, что отмена санкций против России возможна. По его словам, Дональд Трамп может пойти на этот шаг в обмен на «лучшую сделку». Например, при условии ядерного разоружения, передает ТАСС.
Стивен Мнучин: «Я думаю, что наш избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае если получит „лучшую сделку“. То есть если мы получим нечто взамен. Будь то по ядерному оружию или в других сферах».
В ходе слушаний сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что в случае утверждения Мнучина пришлет ему запрос на проведение расследования в отношении Энтони Скарамуччи, который недавно был назначен советником Дональда Трампа. Кардин уточнил, что Скарамуччи подозревается в «нарушении санкций против России». Кандидат на пост главы Минфина пообещал разобраться со всем, что ему поступит.
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