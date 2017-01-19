В Минобороны РФ сообщили о создании гиперзвукового оружия

Заместитель главы ведомства Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается разработкой гиперзвукового оружия из принципиально новых материалов.
Юрий Борисов, замминистра обороны: «На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме».
По его словам, на смену старым технологиям приходят принципиально другие системы вооружения, основанные на физических принципах, ранее не использованных в области вооружения.
Юрий Борисов: «На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени — тот, собственно, и побеждает».
Борисов считает, что время от принятия решения до конечного результата в современных военных конфликтах значительно сократилось. Если раньше на это уходили часы, а иногда и дни, то теперь речь идет о десятках, единицах минут, а скоро «это будут секунды».
Он также рассказал, что Минобороны ожидает прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия, передает ТАСС.
В прошлом году российские военные испытывали гиперзвуковой летательный аппарат, который в перспективе может заменить боеголовки для межконтинентальных баллистических ракет.
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