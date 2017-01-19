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  • 19.01, 22:31

Трамп и его жена прилетели в Вашингтон на инаугурацию

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Трамп и его жена прилетели в Вашингтон на инаугурацию

Трамп и его жена прилетели в Вашингтон на инаугурацию

Трамп и его жена прилетели в Вашингтон на инаугурацию
  • Фото Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Дональд Трамп, который завтра официально займет высший государственный пост, впервые воспользовался президентским самолетом.

    Политик прибыл вместе с женой на военную базу Сант Эндрюс, откуда американские президенты традиционно отправляются на инаугурационных мероприятия, передает CNN.

    Трамп прилетел в Вашингтон на самолете с надписью «Соединенные Штаты Америки». Он впервые воспользовался президентским лайнером. Ранее миллиардер летал на личном самолете, на котором было написано «Трамп».

    Миллиадер, которому предстоит возглавить страну, спустился по трапу вместе с женой Меланьей. В аэропорту его встречали военные и президентская кавалькада. Сегодня ему предстоит участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, а также выступить у мемориала президенту Линкольну. Инаугурация состоится в пятницу в полдень по местному времени.

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