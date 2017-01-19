Трамп и его жена прилетели в Вашингтон на инаугурацию

Дональд Трамп, который завтра официально займет высший государственный пост, впервые воспользовался президентским самолетом.
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Трамп прилетел в Вашингтон на самолете с надписью «Соединенные Штаты Америки». Он впервые воспользовался президентским лайнером. Ранее миллиардер летал на личном самолете, на котором было написано «Трамп».
Миллиадер, которому предстоит возглавить страну, спустился по трапу вместе с женой Меланьей. В аэропорту его встречали военные и президентская кавалькада. Сегодня ему предстоит участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, а также выступить у мемориала президенту Линкольну. Инаугурация состоится в пятницу в полдень по местному времени.
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