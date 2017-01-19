Звезда «Ментовских войн» дает концерт в Петербурге

Актер и музыкант Александр Устюгов выступает со своей группой «Экибастуз».

Сегодня в Петербурге проходит концерт группы «Экибастуз». Удивительное название коллектив, играющего советский фанк, получил в честь города в Казахстане.Именно в Экибастузе родился лидер группы, известный актер Александр Устюгов, которого многие зрители запомнили по сериалу «Ментовские войны», а также по фильмам «28 панфиловцев» и «Солнечный удар».Как рассказал НТВ сам Устюгов, петь и играть на гитаре он начал давно, еще когда работал в Российском академическом молодежном театре. Но первая группа распалась из-за того, что ему не хватало времени на музыку.Новый коллектив возник год назад и, по признанию актера, он с трудом успевает на репетиции, но получает огромное удовольствие. В этот вечер зрители услышат 18 песен, которые вошли в первый альбом группы.