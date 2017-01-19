В Дагестане из-за гололедицы столкнулись 17 машин

Массовая авария произошла на трассе между Махачкалой и аэропортом.

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Дагестан

ДТП

Информации о пострадавших в результате крупного ДТП пока не поступало. В полиции называют причиной аварии гололедицу.: «На данный момент информация о том, что на трассе между Махачкалой и Каспийском столкнулись порядка 17 машин. Данных о пострадавших пока нет».