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  • 19.01, 22:32
В Дагестане из-за гололедицы столкнулись 17 машин. ДТП, Дагестан, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Дагестане из-за гололедицы столкнулись 17 машин

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В Дагестане <nobr>из-за</nobr> гололедицы столкнулись 17 машин

В Дагестане из-за гололедицы столкнулись 17 машин

В Дагестане <nobr>из-за</nobr> гололедицы столкнулись 17 машин

    Массовая авария произошла на трассе между Махачкалой и аэропортом.

    Информации о пострадавших в результате крупного ДТП пока не поступало. В полиции называют причиной аварии гололедицу.

    Пресс-служба республиканского МВД: «На данный момент информация о том, что на трассе между Махачкалой и Каспийском столкнулись порядка 17 машин. Данных о пострадавших пока нет».

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