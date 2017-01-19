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В Дагестане
из-за
гололедицы столкнулись 17 машин
19.01.2017, 20:58
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В Дагестане
из-за
гололедицы столкнулись 17 машин
Массовая авария произошла на трассе между Махачкалой и аэропортом.
246
автомобили
Дагестан
ДТП
Информации о пострадавших в результате крупного ДТП пока не поступало. В полиции называют причиной аварии гололедицу.
Пресс-служба республиканского МВД
: «На данный момент информация о том, что на трассе между Махачкалой и Каспийском столкнулись порядка 17 машин. Данных о пострадавших пока нет».
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