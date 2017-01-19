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  • 19.01, 22:32
Росприроднадзор разнюхал источник «газового» запаха в окрестностях Петербурга. Ленинградская область, Санкт-Петербург, газ, разлив нефтепродуктов и химикатов, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Росприроднадзор разнюхал источник «газового» запаха в окрестностях Петербурга

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Росприроднадзор разнюхал источник «газового» запаха в окрестностях Петербурга

Росприроднадзор разнюхал источник «газового» запаха в окрестностях Петербурга

    Природоохранная прокуратура исследует воздух в Тосненском районе Ленобласти после инцидента с едким запахом, который распространился по южным пригородам Северной столицы.

    Инспекторы не исключают, что на полигоне «Красный Бор» могли быть размещены отходы неустановленного класса опасности. Между тем Росприроднадзор сегодня назвал вероятный источник выброса газа. Его причиной могла стать бочка, найденная на полигоне.

    Как сообщили сотрудники ведомства, химический запах ощущался не только при непосредственной близости от ёмкости, но и на расстоянии более 50 метров от нее. В то же время представители экологической организации выдвинули свою версию. Они предположили, что едкий запах мог распространиться в тот момент, когда отходы из этой бочки перелили в котлован с кислотной средой.

    Это привело к химической реакции и выбросам отравляющего вещества. Якобы ёмкость хотели освободить и сдать в металлолом. Данные активисты передали в правоохранительные органы, с требованием привлечь руководство полигона к ответственности.

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