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  • 19.01, 21:01

Задержан директор обрушившегося под Новосибирском конного клуба

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  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
Задержан директор обрушившегося под Новосибирском конного клуба

Задержан директор обрушившегося под Новосибирском конного клуба

Задержан директор обрушившегося под Новосибирском конного клуба
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Мужчина задержан в качестве подозреваемого по делу об обрушении манежа в Новосибирской области.

    Здание конного клуба оказалось самовольной постройкой. По факту его обрушения возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщается, что уже задержан директор клуба, с ним в настоящее время работают следователи, передает «Интерфакс».

    По версии следствия, крыша манежа обрушилась из-за скопившегося на ней снега. Под обломками в результате ЧП оказались семь человек. Двое из них — 45-летний мужчина и 15-летний подросток — погибли. Еще двое взрослых и трое детей пострадали.

    Конный клуб «Аллюр» проводил занятия для детей от 11 лет. Он работал в Бердске уже несколько лет, несмотря на то, что был самовольно построен на земле бывшего детского оздоровительного лагеря.

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