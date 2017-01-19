Задержан директор обрушившегося под Новосибирском конного клуба

Мужчина задержан в качестве подозреваемого по делу об обрушении манежа в Новосибирской области.
Здание конного клуба оказалось самовольной постройкой. По факту его обрушения возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сообщается, что уже задержан директор клуба, с ним в настоящее время работают следователи, передает «Интерфакс
».
По версии следствия, крыша манежа обрушилась из-за скопившегося на ней снега
. Под обломками в результате ЧП оказались семь человек. Двое из них — 45-летний мужчина и 15-летний подросток — погибли. Еще двое взрослых и трое детей пострадали.
Конный клуб «Аллюр» проводил занятия для детей от 11 лет. Он работал в Бердске уже несколько лет, несмотря на то, что был самовольно построен
на земле бывшего детского оздоровительного лагеря.
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