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  • 19.01, 22:32
В центре Петербурга проходит антифашистский марш. Санкт-Петербург, митинги и протесты, национальная рознь, памятные даты, права человека, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В центре Петербурга проходит антифашистский марш

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В центре Петербурга проходит антифашистский марш

В центре Петербурга проходит антифашистский марш

В центре Петербурга проходит антифашистский марш

    Несогласованная акция антифашистов посвящена восьмой годовщине убийства в Москве адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой.

    В центре Петербурга проходит акция памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Антифашистский марш несогласован, поэтому от плакатов и флагов решили отказаться. На углу Невского проспекта и Садовой улицы сосредоточились шесть полицейских автомобилей и бригада скорой помощи. Сейчас активисты направляются к Вечному огню на Марсовом поле.

    Сегодня исполнилось восемь лет с того дня, как в центре Москвы на Пречистенке были застрелены адвокат и корреспондент «Новой газеты». 19 января 2009 года их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов, который за это преступление приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы. Ежегодно 19 января антифашисты России проводят публичные акции.

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