В центре Петербурга проходит антифашистский марш

Несогласованная акция антифашистов посвящена восьмой годовщине убийства в Москве адвоката Станислава Маркелов и журналистки Анастасии Бабуровой.
|
440
Сегодня исполнилось восемь лет с того дня, как в центре Москвы на Пречистенке были застрелены адвокат и корреспондент «Новой газеты». 19 января 2009 года их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов, который за это преступление приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы. Ежегодно 19 января антифашисты России проводят публичные акции.
Комментарии