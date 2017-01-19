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  • 19.01, 21:01

Мужчина расстрелял двоих полицейских в Москве

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Мужчина расстрелял двоих полицейских в Москве

Мужчина расстрелял двоих полицейских в Москве

Двое полицейских получили ранения при попытке задержания преступника на востоке столицы.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, «в ходе задержания вора на Зелёном проспекте оперативный сотрудник и участковый были обстреляны из пистолета». Отмечается, что оба офицера полиции получили ранения, а преступник скрылся.

В столичном главке полиции подтвердили информацию о ранении двоих сотрудников, отметив, что инцидент произошел сегодня около 18:20.

Пострадавшим полицейским оказывается медицинская помощь. Правоохранители «принимают меры к розыску и задержанию стрелявшего».

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