Facebook снял блокировку с канала RT

Социальная сеть ранее ввела запрет на публикацию на англоязычной странице канала постов, содержащих изображения, видео и ссылки.
Блокировка должна была продлиться до 21 января — до окончания инаугурации Дональда Трампа. Но в результате она была снята раньше. В настоящее время функция публикаций фото- и видеоматериалов снова доступна, сообщили в RT.
В уведомлении о причинах введении запрета, которое получил от Facebook канал RT, говорилось, что поступила жалоба на нарушение авторских прав от подразделения американского «Радио Свобода».
Однако это вызвало недоумение у RT, поскольку права на трансляцию пресс-конференции Обамы принадлежат агентству Associated Press, но российский канал является его клиентом. В AP также отметили, что не видят причин для блокировки RT в Facebook.
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