Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 19:31

Facebook снял блокировку с канала RT

комментировать

Facebook снял блокировку с канала RT

Facebook снял блокировку с канала RT

Социальная сеть ранее ввела запрет на публикацию на англоязычной странице канала постов, содержащих изображения, видео и ссылки.

Причиной такого решения стало якобы нарушение авторских прав во время трансляции последней пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы.

Блокировка должна была продлиться до 21 января — до окончания инаугурации Дональда Трампа. Но в результате она была снята раньше. В настоящее время функция публикаций фото- и видеоматериалов снова доступна, сообщили в RT.

В уведомлении о причинах введении запрета, которое получил от Facebook канал RT, говорилось, что поступила жалоба на нарушение авторских прав от подразделения американского «Радио Свобода».

Однако это вызвало недоумение у RT, поскольку права на трансляцию пресс-конференции Обамы принадлежат агентству Associated Press, но российский канал является его клиентом. В AP также отметили, что не видят причин для блокировки RT в Facebook.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru