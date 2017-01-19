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  • 19.01, 21:01

Украинские военные отказались сообщить выводы о проверке Южного военного округа РФ

2 комментария

Украинские военные отказались сообщить выводы о проверке Южного военного округа РФ

Украинские военные отказались сообщить выводы о проверке Южного военного округа РФ

Руководитель украинской инспекционной группы категорически отказался делиться с российской стороной заключениями об итогах работы.

Военные специалисты с Украины, а также из Дании и Канады проинспектировали военные объекты в Южном военном округе России. Но сообщить о результатах проверки отказались.

Иностранные военные эксперты посетили объекты в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск. Инспекция проходила в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года.

Сергей Рыжков, начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности: «К сожалению, вопреки сложившейся практике реализации документа, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы. Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности».

Как отметил Рыжков, хочется надеяться, что в этот раз украинская сторона не станет игнорировать реальные результаты инспекции и выдвигать надуманные обвинения против РФ. Он также заверил, что проведение проверки было обеспечено российской стороной в полном соответствии с Венским документом, передает ТАСС.

Сергей Рыжков: «В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны Кадамовский и Кузьминский, железнодорожные станции погрузки и выгрузки „Матвеев Курган“ и „Хапры“. Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции».

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