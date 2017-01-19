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  • 19.01, 19:30

Associated Press не увидело нарушений своих прав в трансляции RT

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Associated Press не увидело нарушений своих прав в трансляции RT

Associated Press не увидело нарушений своих прав в трансляции RT

Facebook наложил временный запрет для российского телеканала на размещение сообщений с картинками, видео и ссылками из-за жалобы на нарушение авторских прав.

В Associated Press, чьи авторские права якобы нарушил RT, не нашли причин для введения блокировки. Об этом сообщается на сайте российского телеканала.

Associated Press: «Нет оснований с нашей стороны для того, чтобы RT не мог свободно передавать наш сигнал на своей странице в Facebook».

В AP также отметили, что физически не могут ограничить трансляцию на страницах своих клиентов.

Запрет на публикацию фото- и видеоматериалов был введен соцсетью Facebook во время, когда RT транслировал последнюю пресс-конференцию Барака Обамы, уходящего с поста президента США. Права на трансляцию принадлежали агентству Associated Press. Но в RT пояснили, что являются его клиентом.

Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, жалоба на нарушение авторских прав поступила от одного из подразделений американского «Радио Свобода» — «Настоящее время». Но там отрицают, что направляли какие-либо обращения, касающиеся RT.

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