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  • 19.01, 19:31

Еврокомиссия заявила о готовности Украины покупать российский газ

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Еврокомиссия заявила о готовности Украины покупать российский газ

Еврокомиссия заявила о готовности Украины покупать российский газ

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, у Киева есть необходимые для закупки российского газа средства, а юридические аспекты поставок в настоящее время обсуждаются.

Марош Шефчович: «Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами. Я говорил с министром Новаком (глава Минэнерго РФ — ред.) несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону».

Как утверждает Шефчович, Новак заявлял, что при необходимости Москва готова осуществлять поставки голубого топлива.

Марош Шефчович: «Положительный момент в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого».

Он также напомнил, что в ходе переговоров в Брюсселе по вопросу поставок газа в конце прошлого года РФ и Украине не удалось прийти к соглашению. Но, по его мнению, стороны были близки к этому.

Марош Шефчович: «Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения Стокгольмского арбитража».

Напомним, Украина перестала закупать у России газ в ноябре 2015 года. Киев начал приобретать голубое топливо в Европе.

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