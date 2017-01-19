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  • 19.01, 21:01
Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале. Крещение, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале

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Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале

Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале

Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале

    Какой бы ни была погода, ничто не может остановить верующих от купания в проруби на Крещение. Православные христиане сегодня отмечают один из самых почитаемых церковных праздников. Традиция массовых погружений в ледяную воду невероятно популярна по всей стране.

    То, что праздник пришелся на разгар рабочей недели, никак не повлияло на количество желающих окунуться в прорубь. Минувшей ночью в крещенских купаниях приняли участие более двух миллионов человек. Только в Москве — около 100 тысяч.

    Одно из самых эффектных крещенских купаний состоялось на Байкале. Вместо троекратного погружения в проруби любители зимнего экстрима предпочли заплыв. Многие верующие если не проплыли, то проехали сотни километров, чтобы окунуться в купели на берегу самого глубокого озера на планете.

    Считается, что в эти праздничные дни вода приобретает особые свойства и сохраняет их на целый год. В Елоховском соборе в Москве, несмотря на будний день, с утра выстроилась очередь из верующих. Освящать воду в храмах и в купелях начинают еще в Крещенский сочельник.

    Подробности — в видеоматериале.

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