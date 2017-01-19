Верующие устроили эффектные крещенские купания на Байкале

Какой бы ни была погода, ничто не может остановить верующих от купания в проруби на Крещение. Православные христиане сегодня отмечают один из самых почитаемых церковных праздников. Традиция массовых погружений в ледяную воду невероятно популярна по всей стране.
Одно из самых эффектных крещенских купаний состоялось на Байкале. Вместо троекратного погружения в проруби любители зимнего экстрима предпочли заплыв. Многие верующие если не проплыли, то проехали сотни километров, чтобы окунуться в купели на берегу самого глубокого озера на планете.
Считается, что в эти праздничные дни вода приобретает особые свойства и сохраняет их на целый год. В Елоховском соборе в Москве, несмотря на будний день, с утра выстроилась очередь из верующих. Освящать воду в храмах и в купелях начинают еще в Крещенский сочельник.
Подробности — в видеоматериале.
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