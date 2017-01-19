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  • 19.01, 21:01
Жителей пермской деревни оставили без поликлиник и больниц. больницы, медицина, Пермский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жителей пермской деревни оставили без поликлиник и больниц

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Жителей пермской деревни оставили без поликлиник и больниц

Жителей пермской деревни оставили без поликлиник и больниц

Жителей пермской деревни оставили без поликлиник и больниц

    Сегодня стало известно, что 60% россиян недовольны ситуацией в сфере здравоохранения. Опрос провел фонд «Общественное мнение». Однако в Минздраве заявили, что, напротив, отношение граждан к системе здравоохранения показывает позитивную динамику. Однако у жителей пермской Полазны к медицинскому обслуживанию большие претензии. Этот поселок с населением в 13 тысяч человек остался практически без поликлиник, больниц и даже без скорой помощи.

    Жители Полазны оказались в условиях естественного отбора, когда выживет только сильнейший. На медицинскую помощь рассчитывать не приходится. После того как районная больница столкнулась с финансовыми трудностями, главврач объявил о тотальном сокращении штата врачей.

    Валерий Субботин, главврач: «Финансовые трудности заключаются в том, что у нас существует кредиторская задолженность. Поэтому мы принимаем все меры для того, чтобы погасить эту задолженность».

    Долг больницы уже достиг 7 млн рублей. Основные убытки принесли бригады скорой. Фельдшеры из года в год перевыполняли план спасенных жизней. А каждый вызов сверх квоты — это удар по бюджету. Сейчас 37 деревень обслуживают всего две бригады скорой. Но и это для Полазны теперь роскошь.

    В прошлом году в Полазне построили новый детский сад на 300 мест. Очевидно, понимая, что рождаемость в поселке с каждым годом только растет. Но при этом отделение педиатрии в этом году тоже оказалось под угрозой сокращения. Еще недавно в Полазне был стационар на 200 коек. Сейчас врачи могут принять только 33 пациента.

    Медикам остается рассчитывать только на помощь из краевого минздрава. Латать дыры пора уже не только в больничном бюджете, но и в машинах неотложки. Сейчас, чтобы пациенты не замерзли, отверстие в старом УАЗе фельдшеры закрывают старой курткой.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

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