Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева»

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Оно проходило в закрытом для журналистов режиме.
О нерешенных проблемах — таких, как обострение обстановки вдоль линии соприкосновения и невысокая результативность работы контактной группы по Украине, речь шла и в телефонном разговоре глав России, Германии и Франции.
Кроме того, участники заседания Совета безопасности обменялись мнениями о ходе подготовки межсирийских переговоров в Астане, где в ближайший понедельник должны встретиться представители официального Дамаска и оппозиции. Кроме того, на совещании в Кремле были затронуты вопросы внутрироссийской повестки дня.
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