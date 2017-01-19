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  • 19.01, 22:32
Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева». войны и вооруженные конфликты, Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева»

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Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева»

Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева»

Путин обсудил с Совбезом РФ «неудовлетворительные действия Киева»

    Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Оно проходило в закрытом для журналистов режиме.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на заседании обсуждалась реализация минских договоренностей по разрешению кризиса в Донбассе с акцентом на неудовлетворительные действия Киева, который затягивает выполнение взятых на себя обязательств.

    О нерешенных проблемах — таких, как обострение обстановки вдоль линии соприкосновения и невысокая результативность работы контактной группы по Украине, речь шла и в телефонном разговоре глав России, Германии и Франции.

    Кроме того, участники заседания Совета безопасности обменялись мнениями о ходе подготовки межсирийских переговоров в Астане, где в ближайший понедельник должны встретиться представители официального Дамаска и оппозиции. Кроме того, на совещании в Кремле были затронуты вопросы внутрироссийской повестки дня.

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