Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья

Дольщики печально известной компании пришли к приемной президента, чтобы сообщить: их жилые комплексы снова простаивают без рабочих и техники.
По словам собравшихся, все обещания городских властей, контролирующих ход строительства, не выполняются. Некоторые дома по-прежнему недостроены, кое-где на стройплощадках даже отсутствуют рабочие. Не понимают люди, ведется ли сейчас финансирование возведения жилых комплексов. В приемной дольщиков принимали в индивидуальном порядке.
Татьяна Симонова, дольщик: «Ключи я должна была получить 1 апреля 2015 года. К сожалению, до сих пор не выложена кирпичная кладка. Хотя нам обещают и на бумагах, и в СМИ, что стройка ведется. Теми темпами, которыми она ведется, мы будем ждать квартиру еще лет десять».
Группа компаний «Город» должна была возвести три жилых дома еще в 2013 году. Однако именно в тот период стройка остановилась. Позже владельцев фирмы — братьев Максима и Руслана Ванчуговых — арестовали по подозрению в хищении более миллиарда рублей. А достраивать жилые комплексы поручили государственному предприятию «Центр содействия строительству».
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