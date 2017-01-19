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  • 19.01, 19:31
Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья. Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья

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Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья

Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья

Питерским дольщикам «Города» пришлось вновь добиваться новоселья

    Дольщики печально известной компании пришли к приемной президента, чтобы сообщить: их жилые комплексы снова простаивают без рабочих и техники.

    Сегодня свыше полутора сотен дольщиков ГК «Город» пришли к приемной президента с требованием, наконец, вселить их в свое жилье. Они сформировали длинную очередь на 3-й линии Васильевского острова. В руках каждый держал открытое письмо. Многие заполняли подготовленные бланки прямо на улице.

    По словам собравшихся, все обещания городских властей, контролирующих ход строительства, не выполняются. Некоторые дома по-прежнему недостроены, кое-где на стройплощадках даже отсутствуют рабочие. Не понимают люди, ведется ли сейчас финансирование возведения жилых комплексов. В приемной дольщиков принимали в индивидуальном порядке.

    Татьяна Симонова, дольщик: «Ключи я должна была получить 1 апреля 2015 года. К сожалению, до сих пор не выложена кирпичная кладка. Хотя нам обещают и на бумагах, и в СМИ, что стройка ведется. Теми темпами, которыми она ведется, мы будем ждать квартиру еще лет десять».

    Группа компаний «Город» должна была возвести три жилых дома еще в 2013 году. Однако именно в тот период стройка остановилась. Позже владельцев фирмы — братьев Максима и Руслана Ванчуговых — арестовали по подозрению в хищении более миллиарда рублей. А достраивать жилые комплексы поручили государственному предприятию «Центр содействия строительству».

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