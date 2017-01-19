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  • 19.01, 19:31

Похитителем школьницы в Оренбурге оказался грузчик-наркоман

2 комментария
Похитителем школьницы в Оренбурге оказался <nobr>грузчик-наркоман</nobr>

Похитителем школьницы в Оренбурге оказался грузчик-наркоман

Похитителем школьницы в Оренбурге оказался <nobr>грузчик-наркоман</nobr>
  • Фото: Новости 59 региона | Пермь /vk.com

    • Мужчина, который похитил в Оренбурге 12-летнюю школьницу, оказался бывшим грузчиком, который регулярно употреблял наркотики.

    Напомним, накануне днем неизвестный мужчина напал на улице в Оренбурге на девочку, затащил ее в багажник своей машины и уехал в неизвестном направлении. Семь часов волонтеры и полиция искали ребенка. Пока школьница находилась в багажнике, она успела отправить СМС матери и позвонить по телефону. Ее нашли живой на городской свалке. Также был задержан похитивший ее мужчина.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», знакомые Юрия Тиунова характеризуют его положительно.

    Максим, знакомый похитителя: «Мы были знакомы с Юрой по молодости. С 15 до 20 лет гуляли в одной компании. Семья у него достойная, он жил с родителями и старшей сестрой в трехкомнатной квартире. Учился на электрика в техникуме Целлюлозно-бумажного комбината. Был веселым, „зажигалкой“, если нужно было, всегда вступался за друзей».

    Друзья Тиунова рассказали, что в начале 2000-х его матери удалось пристроить сына в правоохранительные органы. Но проработал якобы там он совсем недолго. Его уволили за то, что покуривал травку. Однако краевая полиция опровергла информацию о том, что мужчина когда-либо служил в милиции или полиции.

    Несколько лет назад безработный мужчина влез в долги. Денег на наркотики у него не было, поэтому он начал занимать у друзей.

    В ноябре 2016 года мужчина со своей девушкой переехал в Оренбург. Он снял квартиру и устроился работать грузчиком на склад в магазин.

    Алексей, коллега похитителя: «Я видел его дня за четыре до случившегося, ничего не предвещало того, что он ребенка сможет похитить. У него большой стаж работы грузчиком, поэтому он за старшего был у нас, подсказывал, что и как делать. Да, курил, но за употреблением травки замечен не был».

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