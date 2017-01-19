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  • 19.01, 19:30

В Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада»

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В Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада»

В Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада»

Власти не исключают, что известную певицу Лоалву Браз, которая последние годы владела гостиницей на побережье, могли убить.

Певица была обнаружена мертвой в городе Сакуарема (штат Рио-де-Жанейро). Обгоревшее тело Лоалвы нашли в ее собственной машине. Незадолго до этого возле ее дома видели двух неизвестных. Местные стражи порядка ведут расследование. Рассматривается версия убийства, передает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Лоалва Браз родилась в Рио-де-Жайнейро, но слава нашла ее во Франции. Она записала в 1989 году с французской поп-группой песню «Ламбада», которая долгое время оставалась на вершинах хит-парадов.

Позже стало известно, что песня оказалась плагиатом на композицию боливийской группы Los Kjarkas. Суд обязал Лоалву и ее команду выплатить штраф.

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