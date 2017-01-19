Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 19:31
Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская». Санкт-Петербург, метро, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская»

комментировать
Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская»

Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская»

Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская»

    Проходческий щит «Надежда» завершил важнейшую стадию строительства станции метро к чемпионату мира по футболу 2018 года.

    Сегодня в присутствии журналистов и губернатора Петербурга тоннелепроходческий щит «Надежда» преодолел последние метры пути от станции «Беговая» к «Новокрестовской». Позади — три километра двухпутной дороги и больше года сложной работы.

    Трассу для будущего метро пришлось прокладывать через обводненную валунную зону, строители заглубились под парк 300-летия и прошли под акваторией Большой Невки.

    Сейчас щит на месяц отправят на капитальный ремонт, а затем он продолжит свой путь. К лету 2017 года «Надежда» завершит свою работу недалеко от станции «Приморская». «Новокрестовскую» обещают сдать весной 2018-го накануне старта чемпионата мира по футболу.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru