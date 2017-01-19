Петербургские метростроители пробили тоннель до станции «Новокрестовская»

Проходческий щит «Надежда» завершил важнейшую стадию строительства станции метро к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Сегодня в присутствии журналистов и губернатора Петербурга тоннелепроходческий щит «Надежда» преодолел последние метры пути от станции «Беговая» к «Новокрестовской». Позади — три километра двухпутной дороги и больше года сложной работы.Трассу для будущего метро пришлось прокладывать через обводненную валунную зону, строители заглубились под парк 300-летия и прошли под акваторией Большой Невки.Сейчас щит на месяц отправят на капитальный ремонт, а затем он продолжит свой путь. К лету 2017 года «Надежда» завершит свою работу недалеко от станции «Приморская». «Новокрестовскую» обещают сдать весной 2018-го накануне старта чемпионата мира по футболу.