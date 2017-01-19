Питерскому стадиону выделят дополнительные миллиарды по требованию ФИФА

Стадиону на Крестовском острове вновь потребуются деньги.

На этот раз допфинансирование необходимо для того, чтобы привести его в соответствии с требованиям ФИФА. По словам вице-премьера Виталия Мутко, речь идет о полутора-двух миллиардах рублей.Сейчас, по словам чиновника, «Зенит-Арена» соответствует уровню внутреннего чемпионата. Международная федерация футбола требует дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов. Кроме этого нужно построить павильоны спонсоров и технические помещения., вице-премьер РФ: «Здесь нужны более вместительные зоны для прессы, повышенные требования к информационным технологиям, Wi-Fi подключениям и прочее. Есть требование к телевизионным камерам. На стадионе будет не менее 30 камер, чтобы делать картинку. Таких требований много».Средства для адаптации стадиона выделит ФИФА, правительство России, Петербург и, конечно, «Зенит», который уже закупил некоторое оборудование. Напомним, что в конце декабря на «Зенит-Арену» выделили еще два миллиарда, чтобы комплекс соответствовал требованиям силовых структур.