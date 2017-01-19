Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.01, 18:00
Экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета Яровой». законодательство, Интернет, компьютерная безопасность, мобильная связь, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета Яровой»

комментировать

Экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета Яровой»

Экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета Яровой»

    Экспертная рабочая группа, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила инициативу об отмене «закона Яровой», однако подготовила рекомендации для кабмина, Госдумы и Верховного суда.

    Петиция за отмену закона, по которому с 1 июля 2018 года операторы связи будут обязаны полгода хранить содержание звонков и переписки своих абонентов, набрала 100 тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы.

    Ее авторы указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации «пакета Яровой» потребуется более 5 трлн рублей, а сам закон противоречит Конституции и «абсолютно бесполезен с технической точки зрения».

    Однако экспертная группа пришла к выводу, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан.

    Из заключения экспертной группы: «Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов».

    Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по «существенному» смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

    В частности, Минкомсвязь и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объем хранения избыточной информации в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно. По подсчетам ведомств, затраты операторов с учетом этого составят около 100 млрд рублей.

    Правительству рекомендовано провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм закона, а Госдуме — исключить расширенное толкования понятий «миссионерская деятельность», «экстремизм» и «оскорбление чувств верующих».
    «Антитеррористический пакет»: в чем суть новых законов НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru