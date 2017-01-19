Экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета Яровой»

Экспертная рабочая группа, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила инициативу об отмене «закона Яровой», однако подготовила рекомендации для кабмина, Госдумы и Верховного суда.
Ее авторы указывали, что на постройку инфраструктуры для реализации «пакета Яровой» потребуется более 5 трлн рублей, а сам закон противоречит Конституции и «абсолютно бесполезен с технической точки зрения».
Однако экспертная группа пришла к выводу, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан.
Из заключения экспертной группы: «Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов».
Параллельно эксперты указывают, что профильные ведомства проводят работу по «существенному» смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.
В частности, Минкомсвязь и Минпромторг РФ при согласовании с рядом силовых ведомств предлагают снизить объем хранения избыточной информации в 10 раз, а сроки хранения вводить поэтапно. По подсчетам ведомств, затраты операторов с учетом этого составят около 100 млрд рублей.
Правительству рекомендовано провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения норм закона, а Госдуме — исключить расширенное толкования понятий «миссионерская деятельность», «экстремизм» и «оскорбление чувств верующих».
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