Американский бомбардировщик времен ВОВ найден в районе крушения Ту-154 под Сочи

Американский самолет «Бостон»
Интерфаксу» источник, знакомый с ходом поисковой операции. По предварительным данным, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.
Б-3 времен Великой Отечественной войны обнаружили в декабре в море в районе Сочи после крушения самолета Ту-154.
Из сообщения источника: «На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа».
Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, а также сотрудников Минобороны России.
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