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  • 19.01, 19:30

Американский бомбардировщик времен ВОВ найден в районе крушения Ту-154 под Сочи

2 комментария
Американский бомбардировщик времен ВОВ найден в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи

Американский бомбардировщик времен ВОВ найден в районе крушения Ту-154 под Сочи

Американский бомбардировщик времен ВОВ найден в районе крушения <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи
  • Фото: worldwarphotos.info

    • Американский самолет «Бостон» Б-3 времен Великой Отечественной войны обнаружили в декабре в море в районе Сочи после крушения самолета Ту-154.

    Об обнаружении бомбардировщика сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом поисковой операции. По предварительным данным, самолет «Бостон» состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

    Из сообщения источника: «На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа».

    Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, а также сотрудников Минобороны России.

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