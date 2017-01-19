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  • 19.01, 19:31
Тело пропавшего под Петербургом мальчика обнаружили в реке Ижоре. Ленинградская область, дети и подростки, поисковые операции, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тело пропавшего под Петербургом мальчика обнаружили в реке Ижоре

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Тело пропавшего под Петербургом мальчика обнаружили в реке Ижоре

Тело пропавшего под Петербургом мальчика обнаружили в реке Ижоре

    На 12-й день поисков спасатели нашли тело шестилетнего жителя города Коммунара, который исчез во время прогулки с собакой еще 7 января.

    Тело пропавшего шестилетнего Егора Антонова найдено в реке Ижоре под Петербургом. Его при помощи квадрокоптера обнаружили следователи. Поисковая операция, в которой участвовали спасатели МЧС, волонтеры и полиция, продолжалась почти две недели.

    Егор Антонов пропал в Рождество в городе Коммунаре. 7 января мальчик вышел гулять во двор с собакой и не вернулся. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Однако с самого начала рассматривались различные версии, в том числе и несчастный случай вблизи водоема, поскольку очевидцы наблюдали за прогулкой ребенка вдоль берега реки.

    По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза для подтверждения личности ребенка и точной причины смерти.

    В поисках Егора Антонова участвовали не менее 350 человек. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы Следственного комитета России.

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