Роскомнадзор пригрозил ответными мерами на «беспрецедентное давление» на RT

Роскомнадзор прокомментировал решение Facebook заблокировать телеканалу RT возможность публиковать ссылки, трансляции и видео на своей англоязычной странице в социальной сети.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры».
Во время трансляции последней пресс-конференции Барака Обамы канал получил уведомление, что RT якобы нарушает авторские права. Причем, согласно тексту сообщения, запрет снимут только 21 января — после окончания инаугурации Дональда Трампа.
Артём Ганин, заместитель руководителя интернет-редакции RT: «Уведомление о нарушении нами прав на трансляцию выглядит очень странным, так как это была трансляция агентства AP, а мы являемся клиентами этого агентства. И в описаниях трансляции никаких ограничений также не содержалось. То, что случилось вчера, случилось впервые за всю историю присутствия RT на Facebook, то есть с августа 2012 года».
При этом с RT связалась сотрудница Facebook, которая согласилась, что нарушения авторских прав не было. Однако, по ее словам, все, что остается делать каналу, — это ждать разблокировки.
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