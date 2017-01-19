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  • 19.01, 18:00
Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске. Новосибирская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске

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Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске

Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске

Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске

    В Новосибирской области обвалилась крыша конного клуба. Погибли два человека. Это тренер и воспитанница клуба — девочка-подросток.

    В региональном МЧС заявили, что вытащили из-под завалов семь человек. Двое из них скончались по пути в больницу. Еще пять человек госпитализированы, среди них двое детей — они в тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ.

    Сейчас сотрудники экстренных служб на месте трагедии разбирают обломки ангара, к месту прибыли кинологи. Появились первые кадры спасательной операции, которая проводится на месте ЧП. Возле обрушенного конного клуба установили световые башни. В экстренных службах подчеркнули, что работы будут проводиться безостановочно, даже в ночное время, до полного завершения. По данным МЧС, людей под завалами больше нет.

    На место выехали следователи, начата проверка. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на кровле снега.

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