Появилось видео с места обрушения конного клуба в Бердске

В Новосибирской области обвалилась крыша конного клуба. Погибли два человека. Это тренер и воспитанница клуба —
скончались по пути в больницу. Еще пять человек госпитализированы, среди них двое детей — они в тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ.
девочка-подросток.
Сейчас сотрудники экстренных служб на месте трагедии разбирают обломки ангара, к месту прибыли кинологи. Появились первые кадры спасательной операции, которая проводится на месте ЧП. Возле обрушенного конного клуба установили световые башни. В экстренных службах подчеркнули, что работы будут проводиться безостановочно, даже в ночное время, до полного завершения. По данным МЧС, людей под завалами больше нет.
На место выехали следователи, начата проверка. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на кровле снега.
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