Убившую сына и дочь жительницу Братска отправили в психбольницу

Женщина, задушившая одеялом пятилетнюю дочь и двухлетнего сына, отправлена в психиатрическую больницу в городе Братск Иркутской области.Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона, «женщина помещена в психиатрическую больницу для уточнения диагноза». Он отметил, что семья, где произошла трагедия, считалась благополучной. У женщины есть супруг — отец убитых детей.
Из сообщения источника: «Ранее, со слов родственников, у нее была попытка суицида и другие отклонения в поведении».
Ранее стало известно, что утром 19 января в отдел полиции Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины, которая заявила, что убила своих детей. В квартире были обнаружены тела пятилетней девочки и мальчика двух лет. Сообщалось, что мать задушила детей одеялом.
Известно, что раньше женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних».
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