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  • 19.01, 16:29

Россиянин умер от малярии после поездки в Гоа

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Россиянин умер от малярии после поездки в Гоа

Россиянин умер от малярии после поездки в Гоа

В Роспотребнадзоре сообщили, что в январе на территории России было зарегистрировано два случая малярии.

Гражданин России скончался от малярии после отдыха в индийском штате Гоа. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в текущем месяце на территории РФ зафиксировали два завозных случая малярии в Ульяновской и Свердловской области.

Пресс-служба Роспотребнадзора: «Один из которых закончился летальным исходом».

В обоих случаях россияне отдыхали в штате Гоа в Индии, где их кусали комары, передает «Интерфакс». В ведомстве попросили учитывать данную ситуацию и рекомендуют перед поездками уточнять в органах Роспотребнадзора и у туроператоров об эпидемиологической ситуации в стране пребывания.

Малярия — это паразитарное заболевание, которое распространено в регионах Африки, Азии, Латинской Америи и Океании с жарким климатом.

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