Россиянин умер от малярии после поездки в Гоа

В Роспотребнадзоре сообщили, что в январе на территории России было зарегистрировано два случая малярии.
Пресс-служба Роспотребнадзора: «Один из которых закончился летальным исходом».
В обоих случаях россияне отдыхали в штате Гоа в Индии, где их кусали комары, передает «Интерфакс». В ведомстве попросили учитывать данную ситуацию и рекомендуют перед поездками уточнять в органах Роспотребнадзора и у туроператоров об эпидемиологической ситуации в стране пребывания.
Малярия — это паразитарное заболевание, которое распространено в регионах Африки, Азии, Латинской Америи и Океании с жарким климатом.
Комментарии