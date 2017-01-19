МЧС предупредило москвичей о сильной метели, ветре и гололедице

В Москве до утра пятницы объявлено экстренное предупреждение
Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления МЧС, «в период с 15:00 19 января до 06:00 20 января 2017 года в Москве ожидаются снег, местами умеренный, метель, усиление западного ветра с порывами 15–20 м/с, в отдельных районах гололед».
из-за неблагоприятных погодных явлений.
Там предупредили, что в период непогоды в городе возможны заторы и ухудшение видимости на дорогах, повреждения автотранспорта, также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.
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