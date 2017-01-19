Казанская прокуратура начала проверку клиники после отказа бесплатно выезжать к больным

Жители небольшого поселка под Казанью обратились в прокуратуру с жалобой на то, что сельский медпункт закрыли, а в ближайшей клинике готовы выехать к пациенту лишь за деньги.

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Казань

медицина

Частная клиника, где пожилых людей принимают бесплатно, требует деньги за любые дополнительные услуги, в том числе за вызов врача на дом. Все попытки пригласить участкового терапевта к лежачим больным оборачиваются неудачей.В самой поликлинике такой подход к пациентам объясняют тем, что еще не знают объем госзаказа, который поступит на обслуживание населения, а бесплатно коммерческая клиника работать не может. Стоимость выезда врача на дом — 1200 рублей.О проблеме, с которой столкнулись жители поселка, узнали и в управлении здравоохранения. Было принято решение отремонтировать старый медпункт и направить в поселок врача с предоставлением ему жилплощади., начальник управления здравоохранения Казани: «Все население прикреплено обратно к 19-й поликлинике, которая будет оказывать населению услуги в полном объеме».Теперь те, кто уже успел заплатить частной клинике за услуги, которые им полагались бесплатно, намерены потребовать возврата денег.Историей о платной медицине заинтересовалась и в прокуратуре. В ближайшее время сотрудники ведомства намерены побеседовать с руководством частной клиники и выяснить, на каком основании они брали деньги за жизненно важные услуги.Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».